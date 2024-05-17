Разбойное нападение на пенсионерку раскрыли брянские полицейские

Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На территории железнодорожного разъезда Коробоничи Унечского района в дом пожилой женщины проникли, выставив окно, двое мужчин. Угрожая ножом, они забрали у женщины 21 тысячу рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны 33-летний брянец и его 37-летний подельник из города Елец Липецкой области. Оба уже не раз были судимы за кражи, грабежи и вождение в нетрезвом виде.

По словам одного из фигурантов, они знали, что жертва для нападения живет одна. Они приехали к дому пенсионерки на автомобиле «ВАЗ-2106». Машину стражи порядка обнаружили в Почепском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет колонии.