Иностранец ударил полицейского по лицу в Брянске

Инцидент произошел в отделе полиции.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя иностранного государства. Его обвиняют в опасном для здоровья насилии в отношении представителя власти.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 6 июня пьяный иностранец прибыл в отдел полиции по улице Клары Цеткин в Володарском районе и набросился с кулаками на вышедшего к нему помощнику оперативного дежурного. В результате у полицейского диагностировали рвано-ушибленную рану мягких тканей подбородка.

Хулигана задержали и заключили под стражу. Материалы уголовного дела направили в прокуратуру. Иностранцу грозит до 10 лет заключения.