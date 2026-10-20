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Брянский тяжелоатлет стал четвёртым на первенстве Европы

2026, 20 октября 18:31
Брянский тяжелоатлет стал четвёртым на первенстве Европы
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Брянские тяжелоатлет стал четвёртым на первенстве Европы. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Албании в городе Дуррес завершилось первенство Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Участие в соревнованиях приняли 390 атлетов из 39 стран. 

Россию на турнире представили 32 спортсмена. В составе сборной весовой категории до 110 кг (U23) выступил воспитанник брянской спортшколы «Сталь» Максим Могучев. Брянец остановился в шаге от пьедестала почёта. Он занял четвёртое место.

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