Интернет-шантажист обобрал 19-летнюю жительницу Брянска

Интернет-знакомый стал угрожать распространить эти снимки. Шантажист заставил её перевести на свой счет 25 тысяч рублей.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Советского района Брянска. В интернете она познакомилась с молодым человеком. В ходе переписки девушка неосмотрительно поделилась фотографиями личного характера.

Интернет-шантажист похитил 25 тысяч рублей у 19-летней жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С образовательным уклоном Краткие итоги визита в регион вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Минувшая неделя была ознаменована важным политическим событием – Смоленскую область с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и профессионального образования, туризма, спорта и физической культуры. Гостя ждала насыщенная программа, посвящённая вопросам развития в регионе общего и

Для машпрома и химпрома Большое внимание в ходе визита было уделено вопросам подготовки в регионе молодых специалистов. Поэтому не случайно первой точкой маршрута вице-премьера РФ стала Смоленская академия градостроительства и архитектуры. Дмитрий Чернышенко и Василий Анохин осмотрели мастерские и лаборатории учреждения, созданные по федпроекту «Профессионалитет». Сегодня академия – это базовая организация образовательно-производственного кластера строительства, который признан Минпросвещения России одним

Базовый уровень Заместитель Председателя Правительства России также ознакомился с деталями масштабного проекта – возведением межвузовского кампуса в Смоленске. «Благодаря решению Президента Владимира Путина в центре города будет создана инфраструктура для раскрытия потенциала активных и молодых людей, новая точка притяжения, которая поможет остановить их отток из региона. Именно там найдут новое применение, выйдут на следующий виток развития навыки

На фоне фонтана Сегодня одним из драйверов развития экономики региона по праву стал туризм. На Смоленщину приезжает всё больше гостей, которые с удовольствием посещают благоустроенные общественные территории, получившие новый облик в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «Прежде всего показали вице-премьеру результаты масштабных работ по благоустройству исторического центра города и созданию туристической инфраструктуры. После реконструкции, которую