Инвалид избил и ограбил белоруса на автовокзале в Брянске

Оказавшись на скамье подсудимых, он раскаялся в содеянном.

Советский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Брянска. Его признали виновным в грабеже с применением насилия.

Как сообщает региональная прокуратура, 7 февраля на автовокзале брянец, который является инвалидом, напал на гражданина Белоруссии. Он избил иностранца ногами и тростью, украл из его куртки мобильный телефон и деньги, после чего скрылся.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: брянец полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Также смягчению приговора способствовало наличие инвалидности и активное содействие раскрытию преступления.

Суд приговорил его к году исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.