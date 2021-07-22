Из «АэроПарка» в Брянске эвакуировали покупателей

У здания дежурили полицейские.

22 июля из здания торгово-развлекательного центра «АэроПарк» в Советском районе Брянска эвакуировали покупателей. Сотрудники остались на рабочих местах.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на въездах в «АэроПарк» дежурили полицейские, из-за чего в Сети появилась информация об угрозе взрыва. Работники торгового центра рассказали, что «какие-то технические сбои были».

Сейчас «АэроПарк» продолжает работу в обычном режиме. В УМВД и ГУ МЧС по Брянской области ситуацию не комментируют.