Из-за атаки ВСУ 23 июля были ранены семилетний ребенок и двое взрослых в Брянской области

Вследствие атаки ВСУ в Брянской области накануне, 23 июля, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

Со слов главы региона, противник нанес прицельный удар дронами-камикадзе по гражданскому автомобилю. В это время машина ехала по дороге в селе Лемешовка Севского района.

В результате ранения получили семилетний ребенок и двое взрослых — мужчина и женщина. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Врачи экстренно оказали необходимую медпомощь, уточнил брянский губернатор.