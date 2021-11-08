Из-за инсульта водитель Renault Logan врезался в столб в Брянске

В результате аварии пострадали водитель и его пассажирка.

Почувствовавший себя плохо водитель иномарки опал в ДТП в Советском районе Брянска. Авария произошла 7 ноября около 16.30 у дома № 77 по улице Советской.

Как сообщает областная ГИБДД, 43-летний водитель Renault Logan, двигаясь в среднем ряду со стороны улицы Тютчева в сторону улицы Крахмалева, не справился с управлением. Во время движения у водителя случился инсульт. В результате машина врезалась в электроопору.

Водителя госпитализировали с инсультом и переломом правого бедра. У 56-летней пассажирки диагностировали закрытый перелом левой большеберцовой кости, перелом костей носа и ссадины лица.