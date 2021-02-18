Из-за химзавода в Клинцовском районе погибла рыба

Массовая гибель рыбы произошла в прудах на реке Вепринка.

Деятельность химического завода вызвала массовую гибель рыбы в Клинцовском районе.

Как сообщает региональная прокуратура, ООО «Биохим» сливал в реку неочищенные жидкости – так называемую барду – без соответствующего разрешения. Также предприятие добывало подземные воды, не имея на то лицензии.

Несанкционированный сброс сточных вод повлек массовую гибель рыбы в рыбоводческом хозяйстве в прудах на реке Вепринка. В водоемах погибли более 55 тысяч экземпляров карпа, толстолобика и белого амура. Размер ущерба превысил 900 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для возбуждения уголовного дела.

В отношении руководства завода возбуждены административные дела.