На озере в Суземке погибла рыба

Местные жители бьют тревогу.

Жители Суземки сообщили об экологической катастрофе.

По их словам, на озере Авангард произошла массовая гибель рыбы. Фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Что стало причиной гибели рыбы, пока неизвестно. Жители Суземки предполагают, что она может заключаться в деятельности сельхозпредприятия.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.