После массовой гибели рыбы в Клинцовском районе возбудили уголовное дело

Химзавод «Биохим» спровоцировал гибель более 55 тысяч экземпляров рыбы.

Брянская природоохранная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели рыбы в пруду на реке Вепринка в Клинцовском районе.

Напомним, химический завод «Биохим» сливал в реку неочищенные жидкости – так называемую барду. В результате загрязнения рыбным запасам пруда, который принадлежит ИП Бугрименко, причинен ущерб в размере 955,4 тысячи рублей. Количество погибшей рыбы превысило 55 тысяч экземпляров.

Как сообщает региональная прокуратура, по результатам проверки отдел дознания межмуниципального отдела МВД России «Клинцовский» возбудил уголовное дело о загрязнении вод.