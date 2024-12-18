Избившая сожителя ухватом жительница брянской деревни отправится в колонию

Брянский суд отправил в колонию на год жительницу деревни, избившей сожителя ухватом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 50-летняя жительница Карачевского района.

13 сентября 2024 года в деревне Красная Поляна пьяная женщина поссорилась с сожителем. Фигурантка стала избивать мужчину ухватом. Потерпевший успел выбежать на улицу и вызвал скорую помощь.

Суд приговорил виновную к году лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.