ЖКХ

48 контейнерных площадок установили в Брянске в прошлом году

2026, 12 января 17:28
48 контейнерных площадок установили в Брянске в прошлом году
48 контейнерных площадок установили во дворах многоквартирных домов в Брянске в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске в 2025 году сотрудники дорожного управления модернизировали места для сбора мусора во дворах многоквартирных домов. Преобразились 48 контейнерных площадок. Специалисты построили основание под мусорные контейнеры, установили металлические конструкции и обшили их деревом. На благоустройство площадок потратили почти пять 5 миллионов рублей. 

Брянская городская администрация призывает жителей бережно относиться к новым конструкциям, а также не выбрасывать в контейнеры новогодние ёлки.

