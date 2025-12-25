Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Суды

Ростовчанина ждёт суд за обман брянского пенсионера

2025, 25 декабря 11:17
Ростовчанина ждёт суд за обман брянского пенсионера
Источник фото

Ростовчанина ждёт суд за хищение у брянского пенсионера свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 24-летний житель Ростовской области

По версии правоохранителей, в июне 2025 года дистанционные мошенники обманули пенсионера из Брянска. Злоумышленник выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом снятия блокировки с расчётных счетов пенсионера, они потребовали передать им 8 млн 950 тысяч рублей. За деньгами приехал фигурант. 

Через неделю мошенники вновь позвонили потерпевшему. Они сообщили ему о  кредитной задолженности в различных банках. Якобы для погашения пенсионер вновь передал тому же курьеру ещё более 5 млн рублей.

Метки: ,

Читайте также

Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Кремле
25 декабря 16:55
Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета в Кремле
Брянский губернатор исполнит желания троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле
25 декабря 15:46
Брянский губернатор исполнит желания троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле
Два инвестпроекта рассмотрели в правительстве Брянской области
25 декабря 15:32
Два инвестпроекта рассмотрели в правительстве Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13745) брянск (6710) ДТП (2641) ГИБДД (2162) прокуратура (1996) уголовное дело (1945) суд (1777) Александр Богомаз (1759) авария (1623) мчс (1439) коронавирус (1272) умвд (1000)