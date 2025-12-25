Ростовчанина ждёт суд за обман брянского пенсионера

2025, 25 декабря 11:17

Ростовчанина ждёт суд за хищение у брянского пенсионера свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 24-летний житель Ростовской области

По версии правоохранителей, в июне 2025 года дистанционные мошенники обманули пенсионера из Брянска. Злоумышленник выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом снятия блокировки с расчётных счетов пенсионера, они потребовали передать им 8 млн 950 тысяч рублей. За деньгами приехал фигурант.

Через неделю мошенники вновь позвонили потерпевшему. Они сообщили ему о кредитной задолженности в различных банках. Якобы для погашения пенсионер вновь передал тому же курьеру ещё более 5 млн рублей.