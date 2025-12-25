Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Учредителя компании в Брянске суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов на 65 млн рублей

2025, 25 декабря 14:00
Учредителя компании в Брянске суд оштрафовал за уклонение от уплаты налогов на 65 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об уклонение от уплаты налогов на более чем 65 миллионов рублей. Приговор выслушал учредитель производственно-сервисной компании города Брянска из Москвы. 

С января 2019 года по декабрь 2022 года фигурант для снижения налоговой базы не включил в декларации часть сведений о расчётах с контрагентами. Отчетные документы в налоговую содержали ложные сведения. В результате предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на более чем 65 млн рублей.

Суд оштрафовал виновного, а также наложен арест на его имущество для возмещения ущерба.

