В Дятьково суд ограничил свободу предпринимателю из-за травмирования работника

2025, 22 декабря 18:37
В Дятьково суд ограничил свободу предпринимателю из-за травмирования работника при замене трубопровода. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшеи причинение тяжкого вреда здоровью человека. На скамье подсудимых оказался 42-летний индивидуальный предприниматель. 

11 июня рабочие индивидуального предпринимателя меняли центральный трубопровод в Дятьково. При выкапывании траншеи из-за нарушения норм безопасности обрушился грунт. Здоровью одного из рабочих причинен тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к восьми месяцам ограничения свободы. Решение не вступило в законную силу.

