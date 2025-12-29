Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор вручил именные стипендии школьникам и студентам

2025, 29 декабря 18:09
Брянский губернатор вручил именные стипендии школьникам и студентам
Брянский губернатор вручил именные стипендии школьникам и студентам. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.  

В Хрустальном зале правительств области прошла церемония вручения именных стипендий. На мероприятии чествовали победителей олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Школьников и студентов поздравил губернатор Александр Богомаз. 

«Именно нынешнему молодому поколению предстоит писать историю Брянской земли с ее легендарным героическим прошлым, динамичным развитием в настоящем и большим потенциалом в будущем.  Убежден, что современная молодежь сумеет взять на себя ответственность за будущее Брянской области и всей нашей великой, богатой и непобедимой страны!» –подчеркнул Александр Богомаз. 

Более 80 ребят получили стипендии правительства Брянской области и регионального парламента, а также стипендий имени Петра Лукича Проскурина.

