Брянский губернатор вручил именные стипендии школьникам и студентам

2025, 29 декабря 18:09

Брянский губернатор вручил именные стипендии школьникам и студентам. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В Хрустальном зале правительств области прошла церемония вручения именных стипендий. На мероприятии чествовали победителей олимпиад и интеллектуальных викторин, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Школьников и студентов поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Именно нынешнему молодому поколению предстоит писать историю Брянской земли с ее легендарным героическим прошлым, динамичным развитием в настоящем и большим потенциалом в будущем. Убежден, что современная молодежь сумеет взять на себя ответственность за будущее Брянской области и всей нашей великой, богатой и непобедимой страны!» –подчеркнул Александр Богомаз.

Более 80 ребят получили стипендии правительства Брянской области и регионального парламента, а также стипендий имени Петра Лукича Проскурина.