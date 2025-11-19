Житель Клинцов получил условный срок за торговлю патронами

В мае 2025 года фигурант продал 40 охотничьих патронов, предназначенных для стрельбы из оружия с нарезным стволом 7,62х39 мм. Боеприпасы изъяли сотрудники ФСБ.

Память поколений: В Смоленске торжественно перезахоронили солдат Первой мировой Первая мировая вой­на явилась для страны тяжёлым испытанием. Смоленщина оказалась прифронтовой территорией: раненых с полей сражений привозили в местные госпитали, и многие не смогли пережить перевозки в глубокий тыл. Те, кто умирал от ран, были похоронены рядом с будущим медицинским университетом – в конце 1914 года здесь появилось Братское кладбище, где числилось свыше 780 захоронений воинов. Сегодня, несмотря на название, место утратило все могилы той эпохи.

Профессия – Родину защищать! В Смоленске открылся обновлённый пункт отбора на службу по контракту. В здании провели капитальный ремонт: полностью заменили полы, восстановили лестницу, покрасили и выровняли стены, отремонтировали кровлю и устранили проблему с канализацией. Работы выполнялись в сжатые сроки – скоро здесь будут располагаться люди, принявшие решение подписать контракт с Минобороны РФ. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов отметил, что в ремонте приняли участие местные

Связь поколений на фасадах Смоленска Художники в формате граффити показали героев прошлого и настоящего. Изображения появились по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова и в рамках проекта «Историческая память». Смоленск – город-щит, город-ключ, город-­герой – всегда был одним из первых рубежей на подступах к Москве. Жители региона с оружием в руках защищали родной край; память о подвигах прошлых и современных героев теперь увековечена в историческом центре города, рядом со зданием регионального

Память в кадре: 42 семьи на одной выставке: герои прошлого и настоящего В Смоленске открылась выставка «Мы помним ваши имена…». Проект объединил архивные снимки и семейные истории от прадедов до участников СВО. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Связь поколений», его инициативу поддержал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Нельзя забывать! На выставочных мольбертах представлены истории 42 семей: прадеды и деды рядом с героями современности — участниками

Важный пункт: Где в областном центре будут готовить контрактников В Смоленске открылся обновлённый пункт отбора на службу по контракту: в здании провели капитальный ремонт — заменили полы, восстановили лестницу, выровняли и покрасили стены, отремонтировали кровлю и устранили проблемы с канализацией. Места хватит всем Работы выполнялись в сжатые сроки — скоро здесь начнут располагаться люди, принявшие решение подписать контракт с Минобороны РФ. В ремонте участвовали