Жителя Клинцов суд отправил в колонию за торговлю наркотиками

2025, 24 декабря 10:31

Жителя Клинцов суд отправил в колонию на шесть с половиной лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Клинцы.

В сентябре 2024 года фигурант вырастил в теплице около дома коноплю. Из растения он получил наркотическое средство – марихуану. 16 и 18 июля 2025 года обвиняемый продал наркотики жителю Клинцов.

Преступную деятельность пресекли стражи порядка. Правоохранители изъяли более 300 граммов марихуаны и 750 граммов частей конопли.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.