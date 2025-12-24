Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Жителя Клинцов суд отправил в колонию за торговлю наркотиками

2025, 24 декабря 10:31
Жителя Клинцов суд отправил в колонию за торговлю наркотиками
Жителя Клинцов суд отправил в колонию на шесть с половиной лет за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель города Клинцы. 

В сентябре 2024 года фигурант вырастил в теплице около дома коноплю. Из растения он получил наркотическое средство  – марихуану. 16 и 18 июля 2025 года обвиняемый продал наркотики жителю Клинцов.

Преступную деятельность пресекли стражи порядка. Правоохранители изъяли более 300 граммов марихуаны и 750 граммов частей конопли.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

