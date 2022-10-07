Калужанина осудили за нападение на продавца в Клинцах

Жителя Калужской области суд отправил в колонию за разбойное нападение на продавца в брянском магазине.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о разбое в отношении 33-летнего жителя Калужской области.

Пьяный мужчина зашёл в помещении магазина в Клинцах. Он подготовился к нападению: надел капюшон, солнечные очки и перчатки. Фигурант приставил нож к шее продавца и потребовал передать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала 2 400 рублей. Разбойник с добычей скрылся.

О случившемся женщина сообщила своему супругу. Тот по горячим следам задержал нападавшего и передал полицейским.

Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.