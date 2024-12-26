Кибермошенники обманули девочку-подростка из Брянска и похитили с семейной банковской карты 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Володарского района Брянска. Кибермошенники обманули её несовершеннолетнюю дочь. Подросток поверила обещанию незнакомца помочь с покупкой предметов в онлайн-игре. Она выполнила указания злоумышленника и тот списал с семейного банковского счёта 65 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.