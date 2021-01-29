Клинцовский суд изъял у собственницы земли в 4 га за многочисленные нарушения

Клинцовский районный суд 22 января 2021 года изъял у гражданки Понамаревой Н.И. земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара, расположенный в этом же районе.

За систематические нарушения земельного законодательства собственница с 2016 года неоднократно привлекалась Управлением Россельхознадзора по Брянской области к административной ответственности. Однако, земля так и не была введена в сельскохозяйственный оборот.

В ноябре 2020 года земельный надзор инициировал процедуру ее принудительного изъятия из собственности.

Суд принял решение продать участок с публичных торгов по ценам, сложившимся в настоящее время на рынке земли.