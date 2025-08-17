Комбайн сгорел на поле в Мглинском районе

Комбайн на поле в Мглинском районе потушили две пожарные автоцистерны. Об этом сообщили в региональном МЧС.

15 августа в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Мглинском районе. В посёлке Осколково в поле загорелся комбайн.

Прибывшие на вызов две пожарные автоцистерны оперативно справились с возгоранием. сельхозтехника серьезно пострадала. Люди травм не получили.

Причину пожара установят эксперты.