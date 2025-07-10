Компенсацию выплатят родители брянского подростка, избившего мальчика на остановке

300 тысяч рублей компенсации выплатят подростку родители юноши, избившего его на остановке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по факту информации в видеоролике, опубликованном в соцсетях. Жительница Карачева рассказала об избиении её несовершеннолетнего сына.

Инцидент произошел 23 января 2025 года. На остановке общественного транспорта после занятий 15-летний учащийся школы №4 ударил сына заявительницы удар кулаком в лицо. Парень упал на асфальт и ударился головой. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с родителей нападавшего компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, по представлениям прокуратуры два школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Нападавший подросток поставлен на профилактический учёт.