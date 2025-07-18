Контрабандиста в брянской Злынке оштрафовали за 10 тонн норвежского лосося

В Брянской области под суд попал иностранный гражданин, которого уличили в контрабанде. Дело слушалось в Злынковском районном суде.

Следствием установлено, что мужчина в обход пунктов госконтроля доставил из Республики Беларусь на территорию России 9619,11 кг атлантического лосося. Как выяснилось, охлажденная красная рыба была выращена в Королевстве Норвегия.

Содеянное обернулось для фигуранта штрафом в размере 300000 рублей. Решение принималось с учетом смягчающих и отсутствием отягощающих обстоятельств, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Следует добавить, что вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.