Красногорская прокуратура помогла вернуть задолженность 1,5 млн сотрудникам фирм

По информации прокуратуры Красногорского района, муниципальное унитарное предприятие «Красногорский коммунальник» и в сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс» с октября по ноябрь 2020 года не выплачивали зарплату работникам. Общая сумма задолженности составила более 1,6 млн рублей.
Тогда прокуратура внесла руководителям организаций представления. Кроме того, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях за невыплату в установленный срок зарплаты.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по зарплате перед работниками предприятий погашена на сумму почти 1,5 млн рублей. Виновным должностным лицам организаций за совершение административных правонарушений назначен штраф.
Погашение оставшейся задолженности в размере 150 тысяч рублей перед работниками СПК «Прогресс» остается на контроле прокуратуры.
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