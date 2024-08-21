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Кражу 1 600 000 рублей раскрыли брянские полицейские

2024, 21 августа 13:06 Происшествия
Кражу 1 600 000 рублей раскрыли брянские полицейские
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Брянские полицейские задержали уборщицу, подозреваемую в краже 1 600 000 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась 64-летняя жительница Брянска. Из её квартиры пропали 1 600 000 рублей. 

Сотрудники полиции  задержали подозреваемую в преступлении. 52-летняя жительница Бежицкого района работала приходящей уборщицей у заявительницы. За несколько месяцев они похитила сбережения своей нанимательницы.

Возбуждено уголовное дело. Женщине предъявили обвинение. Причиненный ущерб она полностью возместила. 

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