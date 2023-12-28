Кражу 58 тысяч рублей с карты раскрыли полицейские в Брянске
Кражу 58 тысяч рублей с банковской карты женщины раскрыли полицейские в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Жительница Бежицкого района Брянска обратилась в полицию с заявление о краже. С ее банковского счета были списаны 58 тысяч рублей.
Стражи правопорядка выяснили, что женщина забыла в такси кошелёк с банковской картой. Забрал её имущество ранее судимый 30-летний мужчина. В кошельке была записка с PIN-кодом. Мужчина без труда обналичил деньги.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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