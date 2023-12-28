Кражу 58 тысяч рублей с карты раскрыли полицейские в Брянске

Кражу 58 тысяч рублей с банковской карты женщины раскрыли полицейские в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Жительница Бежицкого района Брянска обратилась в полицию с заявление о краже. С ее банковского счета были списаны 58 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что женщина забыла в такси кошелёк с банковской картой. Забрал её имущество ранее судимый 30-летний мужчина. В кошельке была записка с PIN-кодом. Мужчина без труда обналичил деньги.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.