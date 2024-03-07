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Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка

2024, 07 марта 17:36 Происшествия
Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка
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Кражу 600 литров дизельного топлива из спецтехники раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Полицейские раскрыли кражу дизельного топлива из предприятия. Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого 40-летнего жителя Трубчевска. Мужчина работал на предприятии и слил из бака спецтехники 600 литров дизельного топлива. Горючее мужчина продал.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

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