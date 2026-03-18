2026, 18 марта 14:34

Улицу Брянскую в областном центре отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Брянская в Бежицком районе областного центра. Подрядчик обновит около километра дороги. Она ведёт в пляжу Орлик-5 в микрорайоне Автозаводец.

Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей, уложат асфальт на проезжую часть, построят тротуары, установят новые светодиодные фонари и светофоры. В завершении рабочие нанесут термопластиковую разметку и установят дорожные знаки.