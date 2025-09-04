Кражу ботинок из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Ранее судимого брянца, подозреваемого в краже ботинок из магазина, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник обувного магазина в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропали ботинки стоимостью 4500 рублей. Момент кражи попал на запись с камер видеонаблюдения.

Один из посетителей надел ботинки нужного размера и ушёл в обновке, не оплатив ее. Его старые туфли остались в магазине.

Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. 41-летний житель областного центра ранее уже был судим. Фигурант пояснил правоохранителям, что украденные ботинки он выбросил, полагая, что так сможет избежать ответственности за кражу.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.