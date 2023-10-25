Кражу денег и сигарет из кафе раскрыли брянские полицейские

Кражу денег и 50 пачек сигарет из кафе в Новозыбкове раскрыли стражи порядка. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился владелец кафе в Новозыбкове. Ночью в заведение, не оборудованное сигнализацией, проник неизвестный. Он повредил окно. Вор забрал 10 тысяч рублей и 50 пачек сигарет.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель города. Оказалось, что мужчина также причастен к краже смартфона, стоимостью около 15 000 рублей, у женщины.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. На время расследования мужчину заключили под стражу.