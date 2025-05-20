Кражу денег из дома пенсионерки раскрыли полицейские в брянском селе

Молодого брянца, подозреваемого в краже денег из дома пенсионерки задержали полицейские в селе Ардонь Клинцовского района. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница села Ардонь Клинцовского района. В её отсутствие в дом проник злоумышленник и похитил 85 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. 18-летний односельчанин потерпевшей ранее в поле зрения полиции не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».