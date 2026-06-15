Кражу денег из дома раскрыты по горячим следам брянские полицейские

2026, 15 июня 17:34

Кражу денег из дома раскрыты по горячим следам брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Карачевского района. В принадлежащем ему доме в посёлке Красная Поляна побывал вор. Он похитил 20 000 рублей.

В тот же день полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний брянец, который жил неподалёку. Потерпевшим нанял его для подсобных работ. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное нарушение закона.

Злоумышленник дождался, когда собственник с супругой уедут, и проник в жилье через незакрытое окно. Мужчина проявил «порядочность», забрав лишь часть хранившихся в тумбочке сбережений. Деньги он быстро потратил на спиртное и продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».