Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу денег из дома раскрыты по горячим следам брянские полицейские

2026, 15 июня 17:34
Кражу денег из дома раскрыты по горячим следам брянские полицейские
Источник фото

Кражу денег из дома раскрыты по горячим следам брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился житель Карачевского района. В принадлежащем ему доме в посёлке Красная Поляна побывал вор. Он похитил 20 000 рублей.

В тот же день полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 36-летний брянец, который жил неподалёку. Потерпевшим  нанял его для подсобных работ. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное нарушение закона. 

Злоумышленник дождался, когда собственник с супругой уедут,  и проник в жилье через незакрытое окно. Мужчина проявил «порядочность», забрав лишь часть хранившихся в тумбочке сбережений. Деньги он быстро потратил на спиртное и продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

27 брянских выпускников получили высший балл за первые ЕГЭ
15 июня 16:16
27 брянских выпускников получили высший балл за первые ЕГЭ
Молодая девушка и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе
15 июня 15:46
Молодая девушка и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе
Нетрезвый байкер пострадал в Дятьковском районе накануне
15 июня 15:39
Нетрезвый байкер пострадал в Дятьковском районе накануне

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15512) брянск (6992) ДТП (2783) ГИБДД (2347) прокуратура (2124) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1087)