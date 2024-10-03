Кражу денег оперативно раскрыли стражи порядка в Брянске

За сутки полицейские раскрыли кражу 38 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о краже денег со счёта в полицию обратился житель Советского района Брянска. Накануне заявитель передавал карту случайному знакомому, чтобы тот сходил в магазин за спиртным. Вернул ли ему мужчина платежное средство потерпевший вспомнить не мог.

Полицейские выяснили, что незнакомец снял в банкомате 38 тысяч рублей. В течение суток правоохранители задержали подозреваемого. 47-летний житель областного центра уже был судим. Мужчина вернул около 8000 рублей, которые не успел потратить.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Суд арестовал фигуранта.