Кражу денег с банковской карты раскрыли брянские полицейские

Брянца, подозреваемого в краже 14 тысяч рублей с чужой банковской карты, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Женщина потеряла свою банковскую карту, а затем получила уведомления о списании 14 тысяч рублей со счёта.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. 31-летний житель районного центра ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Мужчина признался, что оплачивал чужой картой свои покупки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело.