Кражу денег с банковской карты раскрыли брянские стражи порядка

Брянца, подозреваемого в краже денег с банковской карты, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница поселка Локоть Брасовского района. Она потеряла банковскую карту. А неизвестный злоумышленник использовал её для оплаты товаров в магазине на почти 8000 рублей.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в хищении. 60-летний житель ранее не в поле зрения правоохранителей не попадал. При задержании у мужчины полицейские изъяли банковскую карту потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.