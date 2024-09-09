Кражу денег с чужой карты раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже трёх тысяч рублей с чужой карты задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Советского района. У неё пропала банковская карта, а со счёта исчезли почти три тысячи рублей. Женщина пояснила правоохранителям, что обнаружила пропажу платежного средства после поездки в Володарский район.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 58-летний житель города. В поле зрения правоохранительных органов он до этого момента не попадал. Мужчина рассказал, что чужую банковскую карту нашёл на остановке общественного транспорта. Он оплатил с неё покупки в магазине.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража». Причиненный ущерб он возместил.