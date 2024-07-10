Кражу денег с карты пенсионера раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже денег с карты пенсионера задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Пожилой житель Комаричского района обратился в полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты. Пенсионер потерял платёжное средство и заметил это только через три дня. За это время неизвестный злоумышленник успел потратить 49 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. 39-летний мужчина ранее проблем с законом не имел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».