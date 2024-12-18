Кражу денег с карты раскрыли брянские полицейские

53-летнюю жительницу Брянска, подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Советского района Брянска. Женщина потеряла банковскую карты. Пропажу она обнаружила, когда на телефон пришло смс-сообщение о списании более 2500 рублей со счёта.

Оперативники уголовного розыска уже на следующий день установили подозреваемую в краже. 53-летнюю жительницу Брянска стражи порядка задержали.

Женщина рассказала, что чужое платежное средство нашла на капоте своего автомобиля, когда расчищала снег. Картой она оплатила свою покупку в магазине.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.