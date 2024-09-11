Кражу денег с карты раскрыли за сутки полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже денег с карты разыскали за сутки полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 23-летний житель Фокинского района Брянска. У него пропала банковская карта и 14 тысяч рублей со счёта. Кражу он обнаружил, когда зашёл в мобильное приложение. Злоумышленник успел оплатить более 20 покупок в магазинах самообслуживания до того момента, как заявитель заблокировал карту.

В течение суток правоохранители задержали подозреваемого. 63-летний житель Володарского района уже был судим за кражу. Банковскую карту потерпевшего он нашёл на улице и прошёл ся с ней по магазинам. А потом просто выбросил заблокированное платежное средство.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.