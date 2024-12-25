Кражу денег с кредитной карты раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже денег с чужой кредитной карты задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Неизвестный злоумышленник в течение двух недель пользовался его кредитной картой для оплаты покупок. Потерпевший узнал об этом из смс-сообщения от банка о наличие задолженности. С кредитного счёта было списано почти 40 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что платежное средство похитила случайная знакомая мужчины. Вместе они распивали спиртное. А уходя, 43-летняя жительница Бежицкого района забрала карту из шкатулки на тумбочке в коридоре. Женщина уже была судима.

Женщине предъявили обвинение в краже.