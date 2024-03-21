Кражу денег у посетительницы кафе в Брянские раскрыли стражи порядка

Подозреваемую в краже денег у посетительницы кафе в Брянске раскрыли правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Брянска. Накануне вечером в кафе Володарского района из её кошелька пропали 7000 рублей. Исчезновение денег она обнаружила, когда собиралась оплатить счёт.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемую в преступлении. 57-летняя жительница областного центра уже была судима.

В тот вечер потерпевшая вместе молодым человеком подсели за столик к компании, в которой была злоумышленница. Там они встретили общих знакомых. Заявительница ненадолго отошла, оставив без присмотра свой кошелек. В этот момент подозреваемая и вытащила оттуда деньги.

Фигурантке предъявили обвинение. Ущерб она возместила.