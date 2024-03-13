Кражу детской коляски раскрыли брянские полицейские
Супружескую пару подозревают в краже детской коляски в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию о краже детской коляски заявил 40-летний житель Фокинского района Брянска. Имущество пропало из подъезда многоэтажки.
Оперативники уголовного розыска установили подозреваемых в преступлении. 26-летнего брянца и его 21-летнюю супругу правоохранители задержали. Коляску они использовали в личных целях. Свой поступок подозреваемые объяснили тяжелым финансовым положением.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Кража». Похищенную коляску стажи порядка вернули владельцу.
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