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Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли брянские полицейские

2025, 09 июля 14:36 Происшествия
Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли брянские полицейские
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Подозреваемого в краже дорогостоящего велосипеда жителя Пензенской области задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 68-летний житель Советского района Брянска. Он на время оставил свой велосипеда около магазина по улице Пересвета. Транспортное средство стоимостью более 30 тысяч рублей владелец не пристегнул противоугонным тросом. Велосипед стал лёгкой добычей вора.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 43-летний уроженец Пензенской области. Мужчина признался, что в тот же день продал похищенный велосипед за четыре тысячи рублей. Полицейским удалось установить найти и покупателя. Двухколесный транспорт стражи порядка вернули владельцу.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Фигуранта отпустили под подпиской о невыезде.

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