Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли полицейские в Белых Берегах
Рецидивиста, подозреваемого в краже дорогостоящего велосипеда из подъезда многоэтажки в Белых Берегах, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель посёлка Белые Берега Фокинского района Брянска. Из подъезда многоквартирного дома пропал его велосипед стоимостью 60 тысяч рублей. Дорогостоящий транспорт владелец оставил на лестничной клетке, не пристегнув противоугонным тросом.
Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Ранее судимого 35-летнего жителя посёлка правоохранители задержали. Злоумышленник признался, что продал велосипед прохожему за 10 тысяч рублей, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
