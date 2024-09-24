Кражу дорогостоящей компьютерной мыши раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже дорогостоящей компьютерной мыши задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился менеджер магазина электроники и бытовой техники в Советском районе Брянска. Из торговой точки попала беспроводная компьютерная мышь, стоимостью 7000 рублей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из посетителей забрал гаджет с витрины, спрятал в рюкзак и быстро покинул магазин.

Полицейские установили личность подозреваемого. 34-летний житель областного центра не раз уже судим за кражи. Похищенный компьютерный аксессуар он продал на улице прохожему.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.