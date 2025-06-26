Кражу двух колонок из магазина раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился управляющий магазина электроники и бытовой техники в Володарском районе Брянска. Из торгового зала были похищены «умная» и портативная музыкальная колонки. Момент кражи попал на видео камер наблюдения. Технику забрал один из посетителей. Ущерб превысил 6000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастен 50-летний житель Брянска. Он не раз уже был судим за аналогичные преступления.

Мужчина пояснил, что успел продать похищенное. Возбуждено уголовное дело.