Криминал

Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Брянске

2026, 22 января 14:23
Кражу электровелосипеда раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

В полицию обратился 27-летний житель Бежицкого района Брянска. От дома пропал принадлежащий ему электровелосипед. Транспортное средство мужчина сдавал в аренду курьеру. Ущерб превысил 36 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 46-летний житель города. Ранее закон он не нарушал. Мужчина рассказал полицейским, что электровелосипед несколько дней простоял на одном месте на улице. Фигурант решил, что транспорт брошен владельцем и забрал себе. Похищенное имущество подозреваемый вернул.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение в краже.

