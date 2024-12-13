Кражу фильтров из магазина раскрыли брянские полицейские

Рецидивиста, подозреваемого в краже водяных фильтров из магазина, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

А полицию обратились сотрудники магазина в Бежицком районе Брянска. Злоумышленник, пользуясь временным отсутствием в торговом зале продавца, забрал с витрины фильтры для воды под мойку. Ущерб составил 42 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. 38-летний житель Фокинского района Брянска не раз уже был судим. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».